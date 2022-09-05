Mika Raun'un kadınların tepkisini çekti! Eliyle sürekli göğüslerini kapaması gözlerden kaçmadı

TikTok'ta çektiği videolarla popüler olan Mika Raun önce estetikleriyle değişti ardından da cinsiyet değiştirdi. Son olarak göğüslerini yaptıran Raun katıldığı programdaki sözleriyle tepki çekti.

Mika Raun "Gıybet mi?" adlı programa katıldı. "Sevgilinin kredi kartını kullanıyor musun?" sorusuna verdiği yanıt ise olay oldu.

Mika Raun açıklamasında "Aşkım herhalde kullanacağım kızlar salak mısınız? Kadın "Bana çiçek almıyor" diyor. Ya sen neden çiçek almayan bir adamla berabersin? Suç sende. Kalk ayağa beni delirtme. Kredi kartını vermeyen adamla görüşmeyeceksin. Yok öyle bir şey verecek" dedi.

Raun'un bu ifadeleri ise sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medyada "İyi saçmalıyorsun artık", "İlişkiyi parayla eşitlemek anca sana yakışır", "Bir de femistim demez mi" yorumları yapıldı.

Sosyal medya fenomeninin program tarzı da dikkat çekti. Pembe sütyensiz bir hırka giyen Mika açılan göğüslerini sık sık eliyle örtmeye çalıştı.

