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  4. Mika Raun'un kadınların tepkisini çekti! Eliyle sürekli göğüslerini kapaması gözlerden kaçmadı

Mika Raun'un kadınların tepkisini çekti! Eliyle sürekli göğüslerini kapaması gözlerden kaçmadı

05.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştiren isimler arasında yer alan TikTok fenomeni Mika Raun'un 'Gıybet mi?' isimli programa sütyensiz katıldı. Eliyle sürekli açılan göğüslerini kapatmaya çalışmasıyla dikkat çeken fenomen kadınlara kızdıran sözlere imza atınca gündem oldu.

TikTok'ta çektiği videolarla popüler olan Mika Raun önce estetikleriyle değişti ardından da cinsiyet değiştirdi. Son olarak göğüslerini yaptıran Raun katıldığı programdaki sözleriyle tepki çekti.

Mika Raun "Gıybet mi?" adlı programa katıldı. "Sevgilinin kredi kartını kullanıyor musun?" sorusuna verdiği yanıt ise olay oldu.

Mika Raun açıklamasında "Aşkım herhalde kullanacağım kızlar salak mısınız? Kadın "Bana çiçek almıyor" diyor. Ya sen neden çiçek almayan bir adamla berabersin? Suç sende. Kalk ayağa beni delirtme. Kredi kartını vermeyen adamla görüşmeyeceksin. Yok öyle bir şey verecek" dedi.

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Raun'un bu ifadeleri ise sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medyada "İyi saçmalıyorsun artık", "İlişkiyi parayla eşitlemek anca sana yakışır", "Bir de femistim demez mi" yorumları yapıldı.

Sosyal medya fenomeninin program tarzı da dikkat çekti. Pembe sütyensiz bir hırka giyen Mika açılan göğüslerini sık sık eliyle örtmeye çalıştı.

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Mika Raun ele
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