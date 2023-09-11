Gökhan Çıra ile 2 kez evlenip boşanmıştı! Yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci annesine müjdeyi bakın nasıl verdi

Selin Ciğerci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde yollarını ayıran ve 2022'de tekrar evlenip boşanan Selin Ciğerci yeni bir aşka yelken açtı.

SELİN CİĞERCİ ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU

Kendisine "Bugün neden story atmadın?" şeklinde çok sayıda mesaj geldiğini ifade eden ünlü fenomen, bu sorulara annesi ile yaptığı WhatsApp yazışmasını paylaşarak yanıt verdi.

"ANNECİĞİM, KIZIN AŞIK OLDU"

Selin Ciğerci annesine müjdeyi şu sözlerle verdi:

"Anneciğim, kızın aşık oldu. Artık bir damadın var, haberin olsun. Ondan story atmadım. Sonra doktorum geldi. Çok kıymetli benim hayatımda. Hep beraber yemek yedik, şimdi televizyon izliyoruz pamuk prensesim merak etme"

Ünlü isim paylaşımı ile gündem olurken damat adayının kim olduğu ise merak konusu oldu.



