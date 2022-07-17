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Gökhan Çıra ile boşanacağı konuşulan Selin Ciğerci'den yeni imaj!

17.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile yeniden boşanacağı konuşulan Selin Ciğerci ayrılık haberleri gündemdeyken imaj değiştirdi. Uzun saçlarını küt yaptıran Selin Ciğerci son pozlarıyla hayranlarından tam not aldı. Seda Sayan da Selin Ciğerci'nin saç rengini ünlü fenomene çok yakıştırdı.

Gökhan Çıra ile boşanacağı konuşulan Selin Ciğerci'den yeni imaj!

Son dönemde verdiği kilolarla ve yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Selin Ciğerci ilişkisinde pek de aradığı mutluluğu bulabilmiş değil. İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile bu sıralar arası bozuk olan Ciğerci fotoğrafları sildi, kocasını takipten çıkardı.

15 kilo vermesiyle gündeme gelen ve son dönemde bikinili pozlarıyla olay olan Ciğerci tatiline arkadaşlarıyla devam ediyor. Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile de boşanacağı iddiaları gündemde...

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Bu iddialar sürerken Ciğerci nispet yapar gibi imaj değiştirdi. Saçlarını küt kestiren Selin Ciğerci hayranlarından tam not alırken Seda Sayan da ünlü fenomenin saç rengini çok beğendi.

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Selin Ciğerci
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