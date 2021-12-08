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Gökhan Çıra ve eski eşi Selin Ciğerci sarmaş dolaş poz verdi! Barıştılar mı?

08.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra, yıllarca birlikte olduktan sonra, 2019 yılında evlenmişlerdi. Sansasyonel çift, eylül ayında sürpriz bir şekilde boşanarak herkesi şaşırtmıştı. Bu süreçte hem Selin Ciğerci’nin hem de Gökhan Çıra’nın adı başkalarıyla anıldı. 3 ay boşanan çift bu sefer sarmaş dolaş poz verdi.

Gökhan Çıra ve eski eşi Selin Ciğerci sarmaş dolaş poz verdi! Barıştılar mı?

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz eylül ayında apar topar boşanarak herkesi şaşırtmıştı. Bu süreçte Selin Ciğerci’nin bir basketbolcuyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Gökhan Çıra da geçtiğimiz gece yüzünü emojiyle gizlediği sarışın bir kadınla sarıldığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Gizemli paylaşımGökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Gizemli paylaşım

Ünlü çift dün akşam bir etkinlikte bir araya geldi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinliğe katılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın sarmaş dolaş fotoğrafı akıllarda soru işareti bıraktı.

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Çıkışta bir yere giden ve oldukça samimi poz veren ikilinin bu görüntüsü de epey gündem oldu. Çift konuyla ilgili açıklama yapmadı.


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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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