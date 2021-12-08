Gökhan Çıra ve eski eşi Selin Ciğerci sarmaş dolaş poz verdi! Barıştılar mı?

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz eylül ayında apar topar boşanarak herkesi şaşırtmıştı. Bu süreçte Selin Ciğerci’nin bir basketbolcuyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Gökhan Çıra da geçtiğimiz gece yüzünü emojiyle gizlediği sarışın bir kadınla sarıldığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü çift dün akşam bir etkinlikte bir araya geldi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinliğe katılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın sarmaş dolaş fotoğrafı akıllarda soru işareti bıraktı.

Çıkışta bir yere giden ve oldukça samimi poz veren ikilinin bu görüntüsü de epey gündem oldu. Çift konuyla ilgili açıklama yapmadı.



