Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Gizemli paylaşım

25 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Çıra aşkını paylaştığı pozla gözler önüne serdi.
25 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra, 9 Eylül'de Selin Ciğerci ile 2 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.
Selin Ciğerci'nin basketbolcu yeni sevgilisinin ardından Gökhan Çıra da kısa sürede gönlünü başkasına kaptırdı.
Yeni sevgilisiyle birlikte çekilen bir pozunu Instagram'dan paylaşan Çıra, sevgilisinin yüzünü koyduğu bir emojiyle gizledi.
Çıra'nın aşk yaşadığı ismin kim olduğu merak edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum