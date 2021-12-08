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Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Gizemli paylaşım

08.12.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’den boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen futbolcu Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Gökhan Çıra, sarışın bir kadınla sarmaş dolaş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çıra, sarıldığı kadının yüzünü emoji ile kapattı.

Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Gizemli paylaşım

25 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Çıra aşkını paylaştığı pozla gözler önüne serdi.

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25 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra, 9 Eylül'de Selin Ciğerci ile 2 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

Selin Ciğerci'nin basketbolcu yeni sevgilisinin ardından Gökhan Çıra da kısa sürede gönlünü başkasına kaptırdı.

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EMOJİYLE PAYLAŞTI

Yeni sevgilisiyle birlikte çekilen bir pozunu Instagram'dan paylaşan Çıra, sevgilisinin yüzünü koyduğu bir emojiyle gizledi.

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Çıra'nın aşk yaşadığı ismin kim olduğu merak edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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