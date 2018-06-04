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Gökhan Gönül'e Fulham talip oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.06.2018 22:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Daniel Opare'yi önümüzdeki günlerde açıklayacağını öne süren Gana basını, Gökhan Gönül'le ilgili de bomba bir iddia ortaya attı.

Gökhan Gönül'e Fulham talip oldu!

Beşiktaş'ın 2015/16 sezonunun devre arasında Porto'dan kiraladığı Daniel Opare'yi yeniden renklerine bağlamak istediği öne sürülüyordu.

Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Opare'nin memleketi Gana'da ise Siyah Beyazlılar'ın yıldız ismi Gökhan Gönül hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

"Football Made In Ghana" adlı internet sitesi, Kara Kartal'ın çok yakında Opare'yi renklerine bağlayacağını kaydederken Gökhan'a ise İngiltere'den ciddi bir teklifin olduğunu yazdı.

33 yaşındaki milli futbolcuyu isteyen takımın ise bu sene Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham olduğu belirtildi.

(Fanatik)

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