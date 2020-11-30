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Gökhan Gönül: Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2020 18:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ''Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz'' dedi.

Gökhan Gönül: Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz

Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün Fenerbahçe, Beşiktaş'a kendi sahasında 4-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Futbolcu arkadaşlarıyla birbirlerine sarılı halde bir fotoğraf paylaşan Gökhan Gönül, ''İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonlukdan olduk ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.

asfsaf

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O yüzden mi para için feneri sattınız Gökhan ve Caner.Senin kanatını dün koridor yaptılar bırakın artık bu ayakları.Erol hoca istifa bu ihtiyarları takıma alan emre belezoğlu istifa yönetim istifa üç yılda 70 transfer yap ilk yıl kümeye oyna ikinci yıl galatasaray gelsin yensşn gitsin ligi ortalarda bitir bu senede on kişi kalmış beşiktaşa ezil.Bırakın hepiniz feneri defolun gidin
Gökhan ne midesi geniş biriymişsin sen be yuhh hiçmi gururun onurun yok la senin
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