Gökhan Gönül, İstanbul'da kalmak istiyor

Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'dan teklif aldı.

Ancak 36 yaşındaki sağ bek, eşi Hatice Gönül'ün İstanbul'daki düzenini bozmamak için başka şehre gitmeye sıcak bakmadı. Bu nedenle Gönül, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'le temasa geçti. Olumlu geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması bekleniyor.

2 GOL ATIP 2 DE ASİST YAPTI

350 bin Euro piyasa değeri olan Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

(AKŞAM)

