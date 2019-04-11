Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu

İsviçre, İtalya ve İngiltere'nin ardından geldiği Türkiye'de Beşiktaş ile kupa kaldıran, bu sezon da Medipol Başakşehir ile kupa kaldırmaya çok yakın olan Gökhan İnler'in kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV) tarafından hayvana şiddete dur demek için hazırlanan "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı sosyal sorumluluk projesinin teşekkür plaket gecesi yapıldı. Geceye sosyal sorumluluk projesine destek veren ünlü isimlerin dışında Suzan Şen, Sedef Çakrkan, Ahu Orakçıoğlu, Tanju Babacan, Nasuh ve Mine Mahruki, Gonca Vuslateri, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katıldı. Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddetin artması ile harekete geçen Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV) tarafından hazırladığı sosyal sorumluluk projesinde küçükten büyüğe toplumu bu konuda bilinçlendirmek, hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamak için RTÜK onaylı iki kamu spotu hazırladı. Demet Sabancı Çetindoğan, Süleyman Orakçıoğlu, Birce Akalay, Altan Gördüm, Gonca Vuslateri, Aslı Şafak, Oylum Talu, Prof.Dr. Bingür Sönmez, Hakkı Yazıcı, Esra Balıkçı hazırlanan kamu spotunda yer aldı.

ABDULLAH AVCI: "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gökhan İnler gibi kendisinin de sosyal sorumluluk projeleri içinde yer aldığını kaydederek, "Biraz farkındalık yaratmak için buradayım. Başta Gökhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. DHA'YA PLAKET

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklerinden dolayı Demirören Haber Ajansı (DHA) da ödüle layık görüldü. Gökhan İnler ve ekibinin ortaya çok güzel işler çıkardığını dile getiren DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, yapılan güzel işleri kamuoyuna aktarıp kitleleri harekete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, plaket için teşekkür etti. GÖKHAN İNLER: "HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Gökhan İnler, "Öncelikle emeği geçen ve ödül gecesine katılan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de 3'üncü senem geride kaldı. Vakıf ile bereber çocuklara her konuda yardım etmek istiyorum. İnşallah iyi spocular iyi öğrenciler çıkar bizden" dedi.