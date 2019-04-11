SPOR

Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan inler, ligdeki diğer maçlarla ilgilenmediklerini dile getirerek hafta sonu Beşiktaş'a karşı oynayacakları karşılaşmanın kendisi için başka bir duygu ifade ettiğini söyledi.

Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu

İsviçre, İtalya ve İngiltere'nin ardından geldiği Türkiye'de Beşiktaş ile kupa kaldıran, bu sezon da Medipol Başakşehir ile kupa kaldırmaya çok yakın olan Gökhan İnler'in kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV) tarafından hayvana şiddete dur demek için hazırlanan "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı sosyal sorumluluk projesinin teşekkür plaket gecesi yapıldı.

Geceye sosyal sorumluluk projesine destek veren ünlü isimlerin dışında Suzan Şen, Sedef Çakrkan, Ahu Orakçıoğlu, Tanju Babacan, Nasuh ve Mine Mahruki, Gonca Vuslateri, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katıldı.

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddetin artması ile harekete geçen Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV) tarafından hazırladığı sosyal sorumluluk projesinde küçükten büyüğe toplumu bu konuda bilinçlendirmek, hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamak için RTÜK onaylı iki kamu spotu hazırladı. Demet Sabancı Çetindoğan, Süleyman Orakçıoğlu, Birce Akalay, Altan Gördüm, Gonca Vuslateri, Aslı Şafak, Oylum Talu, Prof.Dr. Bingür Sönmez, Hakkı Yazıcı, Esra Balıkçı hazırlanan kamu spotunda yer aldı.

ABDULLAH AVCI: "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gökhan İnler gibi kendisinin de sosyal sorumluluk projeleri içinde yer aldığını kaydederek, "Biraz farkındalık yaratmak için buradayım. Başta Gökhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA'YA PLAKET
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklerinden dolayı Demirören Haber Ajansı (DHA) da ödüle layık görüldü. Gökhan İnler ve ekibinin ortaya çok güzel işler çıkardığını dile getiren DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, yapılan güzel işleri kamuoyuna aktarıp kitleleri harekete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, plaket için teşekkür etti.

GÖKHAN İNLER: "HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Gökhan İnler, "Öncelikle emeği geçen ve ödül gecesine katılan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de 3'üncü senem geride kaldı. Vakıf ile bereber çocuklara her konuda yardım etmek istiyorum. İnşallah iyi spocular iyi öğrenciler çıkar bizden" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK BAŞKA BİR DUYGU"
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Cumartesi günü Beşiktaş oynayacakları maçın kendisi için çok özel olduğuna değinin Gökhan İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önümüzde daha 7 maç var, uzun bir yolumuz var bunun için de elimezden geleni yapıp önümüze bakacağız. Hayırlısı neyse o olacak" diye konuştu.

"DİĞER MAÇLARLA İLGİLENMİYORUZ"
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi ile ilgili olarak ise "Benim için en önemlisi Başakşehir şuan. Diğer maçlarla ilgilenmiyoruz" dedi.

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