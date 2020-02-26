Gökhan İnler'den Sporting Lizbon ve şampiyonluk sözleri

Başakşehir’in deneyimli oyuncusu Gökhan İnler, Florya’da yer alan Sarı Restoran’ın açılışına katıldı. Deneyimli oyuncu burada basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Açılışına katıldığı mekanın çok güzel olduğunu söyleyen İnler, herkesi burada yemek yemeye davet etti. 35 yaşındaki futbolcu, kendisinin de böyle bir yatırımda bulunup bulunmayacağına ilişkin ise şimdilik restoran yatırımı düşünmediğini belirtti.

"MAÇ MAÇ GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Sporting maçını değerlendiren Gökhan İnler, “Avrupa Ligi’nde önemli bir maça çıkacağız. 180 dakikada turu geçmek için mücadele ediyoruz. İlk maçı kaybettik. Ama karşılaşmayı taraftarın desteğiyle kazanarak tur atlamak istiyoruz” dedi.

"GEÇEN SENE KAÇIRDIĞIMIZ ŞAMPİYONLUK BİZİM İÇİN TECRÜBE OLDU"

Başakşehir’in ligdeki konumuyla ilgili de konuşan İnler, "4-5 senedir zirveye oynayan bir takımız. Demek ki Başakşehir ve başkanımız iyi bir iş yapmış. Okan hoca için de büyük bir takımı almak kolay değildi ama gayet iyi bir iş başardı. Şu anda lideriz. Dediğim gibi geçen sene de liderdik ama son hafta kaçırdık şampiyonluğu. Bu bizim için tecrübe oldu. Bu sene lig daha da zor. 7 takım şampiyonluk yarışı içinde. Maçtan maça odaklanmak zorundayız, ben buna bakıyorum. Çok ileriye bakmaya gerek yok çünkü bugün bir şey söylüyoruz ama olmuyor. Maç maç gitmek daha iyi" açıklamasını yaptı.