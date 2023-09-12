Gökhan İnler'in transferi tartışmalara neden oldu! ''Quaresma gelseydi, Ronaldo'yu bile getirirdi''

Beşiktaş'ın Gökhan İnler'e jübile yaptırma isteği sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Duayen gazeteci Fatih Doğan, jübileyi Quaresma'nın da hak ettiğini söyleyerek flaş ifadeler kullandı.

"QUARESMA'YA DA AYNI MODEL UYGULANABİLİRDİ"

Fatih Doğan: "Gökhan İnler'in transferine karşı değilim. Mantıklı bir hamle. Beşiktaş yönetimine, Gökhan İnler'i sordum. 'Beşiktaş'ta 1 yıl oynayan futbolcu, jübile hakkını nasıl kazanıyor?' dedim. Bundan öncekilere neden jübile yapılmadı? Ricardo Quaresma'ya da aynı model uygulanabilirdi" dedi.

"EMİNİM CRİSTİANO RONALDO'YU GETİRİR"

Sözlerine devam eden Fatih Doğan, "Bu sezon 35-40 dakika oynar, seneye teknik ekipte yer alır. Quaresma'ya jübile yapılsa, eminim Cristiano Ronaldo'yu getirir. Ayrıca Quaresma, forma sattırır" ifadelerini kullandı.

