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  4. Gökhan İnler'in transferi tartışmalara neden oldu! ''Quaresma gelseydi, Ronaldo'yu bile getirirdi''

Gökhan İnler'in transferi tartışmalara neden oldu! ''Quaresma gelseydi, Ronaldo'yu bile getirirdi''

12.09.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan İnler'in Beşiktaş'a futbolcu olarak dönmesi medyada tartışmalara neden oldu. 39 yaşındaki tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevine getirileceği ve bu sezon için de takım içinde yer alacağı açıklanmıştı. Transfer henüz resmi olarak duyurulmasa da birçok tartışma şimdiden yaşanmaya başladı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Beşiktaş'ın Gökhan İnler'e jübile yaptırma isteği sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Duayen gazeteci Fatih Doğan, jübileyi Quaresma'nın da hak ettiğini söyleyerek flaş ifadeler kullandı.

"QUARESMA'YA DA AYNI MODEL UYGULANABİLİRDİ"

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Fatih Doğan: "Gökhan İnler'in transferine karşı değilim. Mantıklı bir hamle. Beşiktaş yönetimine, Gökhan İnler'i sordum. 'Beşiktaş'ta 1 yıl oynayan futbolcu, jübile hakkını nasıl kazanıyor?' dedim. Bundan öncekilere neden jübile yapılmadı? Ricardo Quaresma'ya da aynı model uygulanabilirdi" dedi.

"EMİNİM CRİSTİANO RONALDO'YU GETİRİR"

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Sözlerine devam eden Fatih Doğan, "Bu sezon 35-40 dakika oynar, seneye teknik ekipte yer alır. Quaresma'ya jübile yapılsa, eminim Cristiano Ronaldo'yu getirir. Ayrıca Quaresma, forma sattırır" ifadelerini kullandı.

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