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Gökhan Keser kimdir? Survivor yarışmacısı Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından olan Gökhan Keser Survivor 2022'nin All Star kadrosunda yer alacak. Keser, daha önce 2014'te Survivor'a katılmış ve başarılı performansıyla finale kadar çıkmış ancak 2. olmuştu. Peki Gökhan Keser kimdir? İşte merak edilenler...

Gökhan Keser kimdir? Survivor yarışmacısı Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

Selena dizisinde canlandırdığı 'Burak' karakteri ile akıllara kazınan Gökhan Keser bu sezon Survivor All Star'da yarışacak. En son Yalancı Sevgilim isimli filmde rol alan Gökhan Keser, modelliğe 14 yaşındayken başladı. Genç yaşta "Miss & Mr Model 2004" yarışmasında birinci olan Keser, 'Ege Kralı' unvanını aldı.

Gökhan Keser kimdir? Survivor yarışmacısı Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR GÖKHAN KESER KİMDİR?

1987 İzmir doğumlu Gökhan Keser 34 yaşındadır. Oyuncu ve şarkıcı olan Keser aslen Rizelidir. "Best Model Of Turkey 2005” te Turkiye 2.si olan Keser, 'Manhunt Turkey' unvanı aldı ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etti. 2006'da Çinde düzenlenen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçildi. Bununla birlikte "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarıyla ülkemize geldi. Ayrıca Keser, bir yandan da oyunculuk ve şan eğitimi de aldı.

Gökhan Keser kimdir? Survivor yarışmacısı Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

2006'da yayınlanan Selena dizisinden sonra 2007'de albüm çalışmalarına imza attı. 2008'e gelindiğinde Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de yer aldı. Beni Özledin mi, Hadi Ordan, En Kötü Günümüz Böyle Olsun, Bazen, Seninle Bozdum, Ceket, Hiç Vaktim Yok, İnlerim Allah, Söylesem Ayıp Olur, Beni Özledin mi, Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti ve Yangın isimli klip çalışmalarında bulundu. 2015'te Sen Benimsin adlı dizide rol aldı. Seviyorum Seni Ama Arkadaşça, Atçalı Kel Mehmet, Tatlı Bela filmlerinde oynadı.


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TV8 survivor
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