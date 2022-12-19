Gökhan Özen kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Gökhan Özen kalp krizi geçirdi!

Bir döneme damga vuran Gökhan Özer müzik kariyerinde çok sayıda başarıya imza attı. Birçok ödülün sahibi olan Gökhan Özen'in yaşamı, kalp krizi geçirdiği duyulduktan sonra yeniden araştırılmaya başlandı. Özen sevilen şarkılarıyla uzun süre müzik listelerinde üst sırada yer almıştı. Peki Gökhan Özen kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

GÖKHAN ÖZEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Gökhan Özen, "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" dedi.

Strestten uzak kalacağını belirten Özen, uzun zamandır Los Angeles'ta yaşıyor.

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Kasım 1979 Ankara doğumlu Gökhan Özen 43 yaşındadır. Birçok hit parçayı seslendiren ve 2001 döneminde iyi bir çıkış yakalayan Gökhan Özen, 2001 yılından 2015 yılına kadar müzik alanında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Sevda Çiçeği, Selena, Yalan Dünya, Yıldız Masalı gibi televizyon dizilerinde de yer adı. Özelsin, Duman Gözlüm, Civciv, Her Şeyde Biraz Sen Varsın, Aslında, Bize Aşk Lazım, Daha Erken, Başka, Milyoner, Maske, Firardayım gibi müzik çalışmalarına imza attı.

2010'da Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ile hayatını birleştirdi. Ada Deren Özen, Derin Su Özen adında iki çocuk babasıdır. Sevigen ile 2016'da boşandı.

