Gökhan Özoğuz'dan Akif Beki'ye tepki: Cahilane...

Gökhan Özoğuz, Karar yazarı Akif Beki'nin eşcinsellikle ilgili eleştirisine tepki gösterdi.

Beki geçtiğimiz gün yazdığı yazıda ''Eşcinsellik propagandası diz boyu, hangi diziyi açsanız sansürsüz bir özendirme akıyor, çizgi filmlere kadar bulaştırdılar, nasılsa denetleyen yok, eşcinselliği olağanlaştıran sahneler fütursuzca sergileniyor ‘ dediği kadar var hani Akit’in" demişti. Akif Beki'nin bu sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve yazara tepki yağmıştı.

Özoğuz da Beki'yi eleştirenler arasındaydı. Özoğuz açıklamasında "Yahu eşcinselliğe özendirme ne demek? Sizin öyle bir duygunuz yoksa eşcinsel olabilir misiniz? Bu ne cahilane bir başlık. Savaş filmi savaşa özendirme! Mafya filmi mafya ya özendirme vs... Kişi hali, meşrebi ve yaradılışı gereği olacağını oluyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

