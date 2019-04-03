MAGAZİN

Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 09:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili yaptığı açıklamalarla son zamanlarda gündeme geliyor. Athena Gökhan yine son paylaşımıyla gündem oldu.

Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla yerel seçimler sonrasındaki görüşlerini açıklamaktan çekinmiyor.

Özellikle siyasi gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ve bazı takipçileriyle de bu konuda ciddi tartışmalara giren Gökhan Özoğuz yaptığı son paylaşımda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir’e yaptığı ziyarete değindi.

ekrem-imamoglu-ic

Özoğuz ziyaret sırasında çekilmiş bir fotoğrafı instagram hesabından paylaştı ve altına da; “Ehil kişi, hak hukuk gözeten kişi, Türk milleti için İstanbul’dan başlayarak ileri görüş ve birleştiriciliği ile çalışıp kucaklayan kişi… Atamızın ilkeleriyle hayırlı hizmetler. Ekrem İmamoğlu tebrikler! Anıtkabir’e ziyaret ziyadesiyle böyle eğilmek...” notunu yazdı.


Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldıCem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı
Survivor'da elenen isim belli oldu!Survivor'da elenen isim belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Mehmet Maçoğlu Gökhan Özoğuz Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Survivor'da kim elendi? Araba ödülünü kim aldı? İşte Survivor 2019 2 Nisan Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!

Nihat Doğan'dan takipçisine skandal tepki!

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den örnek davranış

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den yeni muhtara çağrı...

Buse Narcı'nın Dubai pozlarına beğeni yağdı

Cesur pozlarıyla gündem oldu, beğeni yağdı

Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.