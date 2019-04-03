Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla yerel seçimler sonrasındaki görüşlerini açıklamaktan çekinmiyor.

Özellikle siyasi gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ve bazı takipçileriyle de bu konuda ciddi tartışmalara giren Gökhan Özoğuz yaptığı son paylaşımda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir’e yaptığı ziyarete değindi.

Özoğuz ziyaret sırasında çekilmiş bir fotoğrafı instagram hesabından paylaştı ve altına da; “Ehil kişi, hak hukuk gözeten kişi, Türk milleti için İstanbul’dan başlayarak ileri görüş ve birleştiriciliği ile çalışıp kucaklayan kişi… Atamızın ilkeleriyle hayırlı hizmetler. Ekrem İmamoğlu tebrikler! Anıtkabir’e ziyaret ziyadesiyle böyle eğilmek...” notunu yazdı.



