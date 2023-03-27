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Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye sert ifadeler: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!

27.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini eleştiren sanatçıları ‘sözde sanatçı’ diye hedef alınca gündem oldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye sert tepki geldi.

Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye sert ifadeler: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Ccumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıktan sonra açıklama yapan İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.

Bu sözlerden sonra pek çok ünlü isimden tepki gören Muharrem İnce'ye bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi.

SERT SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz paylaşımında "Sayın İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahdan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı..." dedi.

Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

Fazıl Say, Gonca Vuslateri ve Şahan Gökbakar da İnce'ye tepki göstermişti.

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