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Gökhan Özoğuz isyan etti! ‘Çöplüğe döndü...’

02.10.2020 17:46 | Son Güncelleme:
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Gökhan Özoğuz isyan etti! ‘Çöplüğe döndü...’

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Toplumsal konulara karşı duyarlılığıyla bilinen ünlü sanatçı İstanbul’un çöplüğe dönmesine adeta ateş püskürdü.

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği görevini üstlenen Gökhan Özoğuz programdan ayrılmasından sonra kendi kabuğuna çekildi. Pandemi döneminde konser çalışmalarına ara veren ünlü sanatçı sosyal medya paylaşımıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Başarılı sanatçının İstanbul'un düzenine ilişkin yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı.

‘GERİSİNİ YIKMAK ŞART’

Toplumsal konularla ilgili kişisel görüşlerini Twitter hesabından dile getirmesiyle tanınan başarılı müzisyen İstanbul’un şehir planlamasını eleştirdi. İstanbul’u dünyanın en güzel şehri olarak kabul eden sanatçı yaşadığı şehrin çöplüğe dönmesinden şikayet etti.

gökhan özoğuz

Ünlü müzisyen paylaşımında, “İstanbul’daki kaçak yapıların, çıkmaların hepsini yıkmadan şehrin ruhuna ve estetiğine kavuşması imkansızdır. Tarihi eserleri ve onaylı yapıları tutup gerisini yıkıp tekrar düzenlemek şart. Çöplüğe döndü dünya güzeli şehir” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne söylüyorsa altına imza atarım, yönetime bu vizyonda birisinin gelmesi şart!
Gökhan git şarkı yaz
yoksul bir insan olarak İstanbul'da yaşasaydin mesala gece kondu Mahallesi'nde acaba nasıl bir yorum yapardın işte zenginlik adamı böyle konuşturuyor

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