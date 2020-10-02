Gökhan Özoğuz isyan etti! ‘Çöplüğe döndü...’

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği görevini üstlenen Gökhan Özoğuz programdan ayrılmasından sonra kendi kabuğuna çekildi. Pandemi döneminde konser çalışmalarına ara veren ünlü sanatçı sosyal medya paylaşımıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Başarılı sanatçının İstanbul'un düzenine ilişkin yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı.

‘GERİSİNİ YIKMAK ŞART’

Toplumsal konularla ilgili kişisel görüşlerini Twitter hesabından dile getirmesiyle tanınan başarılı müzisyen İstanbul’un şehir planlamasını eleştirdi. İstanbul’u dünyanın en güzel şehri olarak kabul eden sanatçı yaşadığı şehrin çöplüğe dönmesinden şikayet etti.

Ünlü müzisyen paylaşımında, “İstanbul’daki kaçak yapıların, çıkmaların hepsini yıkmadan şehrin ruhuna ve estetiğine kavuşması imkansızdır. Tarihi eserleri ve onaylı yapıları tutup gerisini yıkıp tekrar düzenlemek şart. Çöplüğe döndü dünya güzeli şehir” ifadelerini kullandı.

