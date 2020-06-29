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  4. Gökhan Özoğuz kızı Ayşe Derya'yı paylaştı beğeni yağdı

Gökhan Özoğuz kızı Ayşe Derya'yı paylaştı beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Yaptığı politik yorumlarla sık sık gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ilk kez kızıyla bir pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcının kızıyla pozuna yorum yağdı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz bu sefer politik bir yorumla değil yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

3 çocuk babası Gökhan Özoğuz çocuklarını kameralardan özene bezene saklıyordu. Başarılı isim ilk kez sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve kızıyla bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Özoğuz fotoğrafı koyar koymaz yorum yağdı. Ünlü şarkıcı paylaşıma "Güzel ve çirkin" yorumunda bulundu. Gökhan Özoğuz ve kızının benzerliği ise hayranlarını mest etti.

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Burada 4 yaşında olan ünlü ismin kızı şimdilerde 7 yaşında.

Gökhan Özoğuz 2012 yılında Melis Ülken ile hayatını birleştirmişti. Özoğuz'un Ayşe Derya dışında bir de ikizleri var. İkizlerin isimleri ise Leyla Özoğuz ve Ali Özoğuz...


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