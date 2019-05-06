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Gökhan Özoğuz: Sayın Erdoğan'nın konuşması...

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

Gökhan Özoğuz seçim gündeminden vazgeçmiyor. Politik gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık konuşulan Özoğuz yine seçime dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Gökhan Özoğuz: Sayın Erdoğan'nın konuşması...

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz seçim yorumlarına devam ediyor.

Gökhan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sandıktan çıkanı kabul etmiyorsanız bu demokrasi değil, totaliter bir anlayıştır" sözlerini paylaşarak seçimlerin yenilenmesi talebine göndermede bulundu.

Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşıma "Bugün bu videoyu gördüm! Sayın Erdoğan'nın konuşması o kadar doğru ki...Tek anlamadığım iddia edilen ‘sandıkta hırsızlık.’ Her partinin gözlemcileri atmaca gibi sandıkların, çuvalların başında.

O bir şeyler ne? O iddia dosyalarında ne var biz de bilsek keşke... Somut bir şeyler mesela!” notunu düştü.

Bu yorum sosyal medyada gündem oldu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
siyasete gir bari bu kadar konuşuyorsun
bu kendisine SANATÇI diyen SOYTARI bu ülke için ne yapmış ..
Acun un bunu şutlaması çok zoruna gitti pervasızca saldırıyor..Amaç kendine sol ve kemalist kesimden destek sağlamak......Gökhan o ses Türkiye senin zirvendi daha ötesi olamaz çünkü kitlen yok denecek kadar AZ.....havlama boşuna
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