Gökhan Özoğuz: Sayın Erdoğan'nın konuşması...

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz seçim yorumlarına devam ediyor.

Gökhan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sandıktan çıkanı kabul etmiyorsanız bu demokrasi değil, totaliter bir anlayıştır" sözlerini paylaşarak seçimlerin yenilenmesi talebine göndermede bulundu.

Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşıma "Bugün bu videoyu gördüm! Sayın Erdoğan'nın konuşması o kadar doğru ki...Tek anlamadığım iddia edilen ‘sandıkta hırsızlık.’ Her partinin gözlemcileri atmaca gibi sandıkların, çuvalların başında.

O bir şeyler ne? O iddia dosyalarında ne var biz de bilsek keşke... Somut bir şeyler mesela!” notunu düştü.

Bu yorum sosyal medyada gündem oldu.

