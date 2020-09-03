Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı tepki çekti! Athena Gökhan hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşımlarla ve politik yorumlarla gündem oluyor. Son olarak ünlü şarkıcının bir paylaşımı hakkında suç duyurusundu bulunuldu. Mimar Zeynep Melek Bulut'un, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Özoğuz'un 16 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "evrensel" adlı internet sitesinden alıntılamış olduğu makaleye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çok iyi yazı! 1.000.000 Suriyeli var ve her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Çete savaşları kapıda. Savaş bitti. Neden ülkelerine geri dönmüyorlar?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SURİYELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Dilekçede Özoğuz'un bir sonraki paylaşımında, "Suriyelilerin sadece isimler ve listeleri ile peynir ekmek gibi vatandaş yapılma sebepleri, seçimde oy kullanmaları konusu ve bu insanların üreme sayısı 10.000.00'ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları ve bunları düşünüyor olmak, korkunç!" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Özoğuz'un sosyal medya hesabının 1 milyon 350 bin civarında takipçisi olduğu, söz konusu paylaşıma destek verenler olduğu gibi tepki gösterenlerin de bulunduğu bildirildi.