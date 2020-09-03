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Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı tepki çekti! Athena Gökhan hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Yaptığı yorumlarla ve paylaşımlarla sık sık gündem olan şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında son dakika haberi... Şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında sosyal medya hesabından Suriyeliler ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı tepki çekti! Athena Gökhan hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşımlarla ve politik yorumlarla gündem oluyor. Son olarak ünlü şarkıcının bir paylaşımı hakkında suç duyurusundu bulunuldu. Mimar Zeynep Melek Bulut'un, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Özoğuz'un 16 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "evrensel" adlı internet sitesinden alıntılamış olduğu makaleye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çok iyi yazı! 1.000.000 Suriyeli var ve her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Çete savaşları kapıda. Savaş bitti. Neden ülkelerine geri dönmüyorlar?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SURİYELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Dilekçede Özoğuz'un bir sonraki paylaşımında, "Suriyelilerin sadece isimler ve listeleri ile peynir ekmek gibi vatandaş yapılma sebepleri, seçimde oy kullanmaları konusu ve bu insanların üreme sayısı 10.000.00'ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları ve bunları düşünüyor olmak, korkunç!" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Özoğuz'un sosyal medya hesabının 1 milyon 350 bin civarında takipçisi olduğu, söz konusu paylaşıma destek verenler olduğu gibi tepki gösterenlerin de bulunduğu bildirildi.

Dilekçede, yüksek sayıda takipçisi olan Özoğuz'un yapmış olduğu paylaşımların "nefret söylemi" olup, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi hükmü uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği vurgulandı.

Nefret söylemine ilişkin uluslararası sözleşmelerde geçen maddelere de atıflar yapılan dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Nefret söyleminin sınırlandırılmasında temel iki nokta vardır. Bunlardan birincisi, nefret söylemiyle bir kişi veya gurubu incitmek, kişiliksizleştirmek, taciz etmek, alçaltmak, küçük düşürmek, mağdur etmek veya bu kişi ve gruplara karşı duyarsızlığı ve düşmanlığı artırmanın amaçlanmasıdır. Nefret söyleminin doğrudan doğruya şiddete çağıran bir içeriğe sahip olması gerekmez. Bu söylemle hedef kişi ve gruba reddedildikleri, toplumun diğer kesimiyle eşit şekilde yaşayamayacakları mesajı verilmesi yeterlidir."

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Dilekçenin sonuç bölümünde, Gökhan Özoğuz'un sosyal medya platformunda kullandığı ifadelerin Suriyeli göçmenleri açıkça aşağıladığı, ırkçı ve nefret içeren paylaşımların aleni bir şekilde gerçekleştiği aktarılarak, 1 milyon 350 bini aşkın takipçisi olan Özoğuz'un paylaşımının beğeni ve etkileşimlerle büyük kitlelere ulaştığı kaydedildi.

Dilekçede, Özoğuz'un sanatçı olması nedeniyle suç unsuru paylaşımlarının takipçileri ile toplumun bir kesimi tarafından ciddiye alındığı, negatif anlamda etkileşim yarattığı, açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu belirtildi.

Dilekçede bu nedenlerle Özoğuz'un eylemine uyan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan kamu davası açılması talep edildi. (AA)

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