SPOR

Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral ile Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki şike süreciyle ilgili dava görüldü. Gökhan Saral savunmasında "Aziz Yıldırım hukuken aklanmış olsa bile kamu vicdanının gözünde bir şikecidir. Soruşturma dosyasına konu olan söylemlerimden pişman değilim. Bu sözlerimden dolayı cezalandırılacaksam, bu benim için şeref madalyasıdır. Son söz adaletindir" ifadelerini kullandı.

Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir

Trabzonspor Kulübü eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral ile Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki şike süreciyle ilgili dava görüldü. Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gökhan Saral, sanık olarak savunma yaptı.

Gökhan Saral

Saral savunmasında, “Şikayete konu açıklamaların olduğu dönemde Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevi yaptım, bu benim hayatımdaki en şerefli görevdir. Davanın müştekisi Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yapmış ve kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdir. Kendisi Fenerbahçe Kulübü Başkanı iken 3 Temmuz 2011’de ‘Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, ayrıca şike yapmak suçundan gözaltına alınmış, tutuklanmış ve 1 yıla kadar ceza evinde kalmıştır. Her ne kadar yeniden yargılanma hakkından yararlanıp beraat etse de Aziz Yıldırım, Türk Spor Kamuoyunun ve özellikle 2010-2011 yılı şampiyonluğu elinden alınmış Trabzonspor, Türk ve Dünya Spor kamuoyunun gözünde hukuken aklanmış olsa bile kamu vicdanının gözünde bir şikecidir. Trabzonspor yöneticisi olarak tweet paylaşımlarda buna yer verdim. Aziz Yıldırım hukuken aklanmış olsa bile, kamu vicdanında aklanmamış bir isimdir. Ben o tweetleri paylaştığım zaman kendisi bir spor kanalında yöneticisi olduğum Trabzonspor camiasını ve yönetimini suçlayan ve rencide eden açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalar ziyadesiyle tahrik edicidir. Trabzonspor yöneticisi olarak camianın haklarını savunmak, uğradığı haksızlıklara baş kaldırmak benim en asli görevimdir. Soruşturma dosyasına konu olan söylemlerimden pişman değilim. Sözlerimin arkasındayım” dedi.

Saral, savunmasının son bölümünde ise, “Şikenin ayışığı kadar parlak bir şekilde gözümüzü kamaştırdığı bir dönemde söylediklerimden dolayı cezalandırılacaksam, bu benim için şeref madalyasıdır. Son söz adaletindir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme ise işi biten talimatın mahal mahkemesine ikmalen iadesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Saral aziz yıldırım Fenerbahçe Trabzonspor

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