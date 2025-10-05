SPOR

Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı, derbide gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Berker İşleyen
Gökhan Sazdağı

Gökhan Sazdağı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda maça 11’de başlayan Gökhan Sazdağı, karşılaşmanın 59. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Gökhan, milli maç arasından sonra oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

Sezona Kayserispor’da başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Kocaelispor müsabakalarında sarı kart görmüştü. Siyah-beyazlı formayla ise geçtiğimiz hafta Kocaelispor mücadelesinde kart gördü.

Gökhan Sazdağı, derbide 90 dakika sahada kaldı.

