Gökhan Tepe; Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan konuk oldu. Programın bir diğer konuğu ise Zara. İkili, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki Gökhan Tepe kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe Tarkan'ın akrabası mı? Eşi Aylin Özer kimdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

GÖKHAN TEPE KİMDİR?

8 Şubat 1978 tarihinde Kartal, İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okumuştur. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girip eğitim almaya başlamıştır. 1996 senesinde prodüktörlüğünü İskender Ulus'un üstlendiği "Çöz Beni" isimli albümünü çıkaran Gökhan Tepe, bu albümde yer alan "Dönmem", "Bayıldım", "Aşk Belası", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeği" isimli parçalarına klip de çekmiştir. Sonrasında 1999 senesinde ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çıkmıştır. Selim Çaldıran ve Cenk Eroğlu'nun yapmış olduğu albümde, albüme ismini veren "Canözüm" isimli parça ile çıkış yapmıştır. Bu albümde klip çekilen bir diğer şarkı ise "Sevmeler Yasak Bana" isimli şarkısı olmuştur. 2002 senesinde ise Gökhan Tepe, "Belki Hüzün Belki De Aşk" adlı albümü ile müzikseverlerle buluşmuştur. Albümde yer alan "Annem" ve "Tanrım Affeder Mi?" parçaları kısa sürede listelerde en üst sıralara çıkmıştır. Bu albümde ayrıca söz ve müziği kendisine ait pek çok parça da bulunmakta.

4 sene ara verdikten sonra müziğe geri dönen Gökhan Tepe, 2006 senesinin Temmuz ayında "Yürü Yüreğim" isimli albümü müzik marketlerdeki yerini almıştır. Sanatçının müzik kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adını vermekte olan "Yürü Yüreğim"in yanında - "İnsanoğlu" ve "Gel Aşkım" isimli parçalara da klip çekilmiştir.

Gökhan Tepe, Aylin Özer ile 2016 senesinde evlenmiştir. Çiftin Denizhan adında bir çocukları bulunmaktadır. Aylin Özer evlenmeden önce eşi Gökhan Tepe'nin vokalistliğini yapmaktaydı.

Gökhan Tepe, müzik çalışmaları devam ederken aynı zamanda Show TV'de yayınlanan "Maçolar" isimli dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile birlikte ilk defa kamera karşısına geçmiştir. Bu başarısının ardından Kanal D'nin sevilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle birlikte rol alarak başrolü paylaşmıştır.

Gökhan Tepe'nin çıkardığı albümler:

Yaz 2018 (2018)

Seninle Her Yere (2015)

Vur (2009)

Aşk Sahnede (2011)

Kendim Gibi (2012)

Çöz Beni (1996)

Canözüm (1999)

Belki Hüzün Belki De Aşk (2002)

Yürü Yüreğim (2006)

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU GÖKHAN TEPE TARKAN'IN AKRABASI MI?

Gökhan Tepe, daha önce bir röportajda Tarkan'la kuzen olduklarını söylemiştir. Ünlü isim, anne tarafından Megastar Tarkan ile akrabadır. Fakat konuya ilişkin yaptığı açıklamada benzetilmekten hoşlanmadığını da açıkça dile getirmiştir.

GÖKHAN TEPE'NİN EŞİ AYLİN ÖZER KİMDİR?

Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer, ünlü şarkıcının eskiden vokalistliğini yapıyordu.

Aylin Özer ve Gökhan Tepe 2016 yılında evlendi.

