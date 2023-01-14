Gökhan Tepe'nin eşi kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer'den oğlu Denizhan ile eğlenceli pozlar!

Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer, ünlü şarkıcının; Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aylin Özer, Instagram hesabını aktif kullanmaktadır. Eşi Gökhan Tepe ve oğlu Denizhan ile geçirdiği eğlenceli vakitlere Instagram hesabında yer veren Aylin Özer gündem oldu.
Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer, geçmişte ünlü şarkıcının vokalistliğini yapıyordu.
Gökhan Tepe ve Aylin Özer, 2016 yılında evlenmiştir.
Aylin Özer, eşi ve oğlu Denizhan ile geçirdiği vakitleri sık sık Instagram hesabında paylaşıyor.
Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer ile oğulları Denizhan'ın eğlenceli anları görenleri gülümsetiyor.