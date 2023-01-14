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Gökhan Tepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe'nin hayatı ve biyografisi

14.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Tepe, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören ve söylediği şarkılarla müziksevelerin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı, Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Gökhan Tepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe'nin hayatı ve biyografisi...

Gökhan Tepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe'nin hayatı ve biyografisi

Gökhan Tepe, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması sebebiyle 14 Ocak 2023 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Ünlü şarkıcı; Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Gökhan Tepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe hakkında merak edilenler...

GÖKHAN TEPE KİMDİR?

Gökhan Tepe, 8 Şubat 1978 tarihinde Kartal, İstanbul'da doğdu.

Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okumuştur. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girip eğitim almaya başlamıştır. 1996 senesinde prodüktörlüğünü İskender Ulus'un üstlendiği "Çöz Beni" isimli albümünü çıkaran Gökhan Tepe, bu albümde yer alan "Dönmem", "Bayıldım", "Aşk Belası", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeği" isimli parçalarına klip de çekmiştir. Sonrasında 1999 senesinde ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çıkmıştır. Selim Çaldıran ve Cenk Eroğlu'nun yapmış olduğu albümde, albüme ismini veren "Canözüm" isimli parça ile çıkış yapmıştır. Bu albümde klip çekilen bir diğer şarkı ise "Sevmeler Yasak Bana" isimli şarkısı olmuştur. 2002 senesinde ise Gökhan Tepe, "Belki Hüzün Belki De Aşk" adlı albümü ile müzikseverlerle buluşmuştur. Albümde yer alan "Annem" ve "Tanrım Affeder Mi?" parçaları kısa sürede listelerde en üst sıralara çıkmıştır. Bu albümde ayrıca söz ve müziği kendisine ait pek çok parça da bulunmakta.

4 sene ara verdikten sonra müziğe geri dönen Gökhan Tepe, 2006 senesinin Temmuz ayında "Yürü Yüreğim" isimli albümü müzik marketlerdeki yerini almıştır. Sanatçının müzik kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adını vermekte olan "Yürü Yüreğim"in yanında - "İnsanoğlu" ve "Gel Aşkım" isimli parçalara da klip çekilmiştir.

Gökhan Tepe, Aylin Özer ile 2016 senesinde evlenmiştir. Çiftin Denizhan adında bir çocukları bulunmaktadır. Aylin Özer evlenmeden önce eşi Gökhan Tepe'nin vokalistliğini yapmaktaydı.

Gökhan Tepe, müzik çalışmaları devam ederken aynı zamanda Show TV'de yayınlanan "Maçolar" isimli dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile birlikte ilk defa kamera karşısına geçmiştir. Bu başarısının ardından Kanal D'nin sevilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle birlikte rol alarak başrolü paylaşmıştır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU GÖKHAN TEPE'NİN ALBÜMLERİ

Yaz 2018 (2018)
Seninle Her Yere (2015)
Vur (2009)
Aşk Sahnede (2011)
Kendim Gibi (2012)
Çöz Beni (1996)
Canözüm (1999)
Belki Hüzün Belki De Aşk (2002)
Yürü Yüreğim (2006)

Gökhan Tepe'nin eşi kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer'den oğlu Denizhan ile eğlenceli pozlar! Gökhan Tepe'nin eşi kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer'den oğlu Denizhan ile eğlenceli pozlar!

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