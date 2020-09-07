Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri dönüyor!

Geri dönmek için 'bonservisini kendi alma' şartını koyan Beşiktaş'ın bu isteğini yerine getirmeye çalışan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek fesih işlemleri için resmi girişimlere başladı. Gökhan Töre, avukatının da yer aldığı fesh işlemlerinin bitmesinin ardından Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalayacak.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Gökhan Töre, 4 milyon TL karşılığında Malatyaspor'dan bonservisini aldı. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Yeni Malatyaspor: Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir.

