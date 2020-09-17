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Gökhan Töre, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Gökhan Töre, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'ta. Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. NTV'nin iddiasına göre, 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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