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  4. Gökhan Töre imzayı atıyor! Trendyol Süper Lig'den istediği teklifi alamayan tecrübeli oyuncu için resmi açıklama an meselesi...

Gökhan Töre imzayı atıyor! Trendyol Süper Lig'den istediği teklifi alamayan tecrübeli oyuncu için resmi açıklama an meselesi...

26.07.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer döneminde Tarkan, Ali Dere, Taha, Ogün, Kubilay, Diallo, Lis ve Diouf'u kadrosuna dahil eden Göztepe yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi gündemine alan İzmir ekibi, tecrübeli oyuncu ile anlaşmak üzere.

Kanatlara takviye yapmayı planlayan kurmayların Gökhan ile temasta olduğu ve oyuncuya teklifin götürüldüğü kaydedildi. Son olarak Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye sıcak baktığı iddia edildi.

ANLAŞMA AN MESELESİ

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Süper Lig'den hiçbir takımın kendisini istememesinden sonra rotasını Göztepe'ye çeviren Gökhan Töre'nin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 150 BİN EURO

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Piyasa değeri son yıllarda düşüşe geçen tecrübeli oyuncunun güncel değeri 150 bin euro civarında bulunuyor.

Yurt dışı kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, Chelsea ve West Ham United gibi takımlarda forma giyen Gökhan Töre, ülkemizde Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nde top koşturdu. A Milli Takımı'n da 26 kez formasını giyen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

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