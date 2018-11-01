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Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Geçmişte sık sık sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun diz kıkırdakları çok deforme olduğu için artık yoğun tempoyu kaldıracak durumda değil. Gökhan Töre'nin dizindeki zorlanmalar bacak kaslarını da etkiliyor.

Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede

Beşiktaş'ın çok şey beklediği yıldız oyuncusu Gökhan Töre'nin durumu hiç iç açıcı değil. Son oynanan Çaykur Rizespor maçına çok iyi başlayan ve tribünleri ateşlendiren yıldız oyuncu henüz 33. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmış ve doğruca hastanenin yolunu tutmuştu.

En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen 26 yaşındaki oyuncunun sol bacak kasında yırtık ve kanama olduğu bildirilmişti. Bu zamana kadar sadece dizinde 7 defa ciddi sakatlık yaşayan ve bir defa da ameliyat edilen Gökhan Töre'nin futbol hayatının bile tehlikede olduğu öğrenildi. Sık sık yaşadığı sakatlıklardan dolayı diz kıkırdağının oldukça deformasyona uğraması sebebiyle yetenekli futbolcunun artık yoğun tempoyu kaldıramadığı ve bu durumun sürekli sakatlık yaşamaya devam etmesine yol açtığı bilgisine ulaşıldı.

DURUMU KRİTİK

Geçtiğimiz sezonun hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanan ve sağ dizindeki kıkırdak hasarı sebebiyle ameliyat edilen millî futbolcu geçen sezonu da boş geçmek zorunda kalmıştı. Son derece kritik bir bölgeden 7 defa sakatlık yaşaması ve ameliyat olması sebebiyle yıldız oyuncunun bu durumu bacak kaslarının daha fazla zorlanmasına ve beklenmeyen sakatlıklar yaşamasına yol açıyor.

Öte yandan West Ham United'da top koşturduğu dönemde de şimdi olduğu gibi uyluk bölgesinden sakatlık geçiren yıldız oyuncu 5 hafta forma giyememişti. Kulüpten yapılan açıklamada ise Töre'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı konusunda bir bilgi verilmiş değil. (TÜRKİYE GAZETESİ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig gökhan töre

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