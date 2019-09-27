SPOR

Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 27.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok

Geçen hafta Galatasaray karşısında maçın son dakikalarına doğru bulduğu golle 1 puan alan Yeni Malatyaspor, bu moralle Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, Gökhan Töre ve Bifouma takımdan ayrı bireysel çalıştı.
İki futbolcunun pazar günü oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı için yarın saat 16.30’da özel uçakla Antalya’ya gidecek ve maçın son çalışmasını burada yapacak.

İki takım arasında oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
'Elimizden gelen her şeyi yapacağız''Elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Malatya'nın yıldızları 3 puan istiyorMalatya'nın yıldızları 3 puan istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Yeni Malatyaspor gökhan töre Bifouma

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

Diagne Brugge'ü de karıştırdı! Sert tepki

Diagne Brugge'ü de karıştırdı! Sert tepki

Ve Beşiktaş seçim kararını açıkladı!

Ve Beşiktaş seçim kararını açıkladı!

Alex'ten derbi paylaşımı

Alex'ten derbi paylaşımı

PFDK Mustafa Cengiz kararını açıkladı

PFDK Mustafa Cengiz kararını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok

Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok

Guilherme: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'

BtcTurk Yeni Malatyasporlu Sakıb Aytaç ve Moryke Fofana 3 puan istiyor

Malatya'nın yıldızları 3 puan istiyor

Ali Ravcı: Galatasaray maçının hakkı beraberlikti

G.Saray maçı yorumu

Sergen Yalçın: Öne geçseydik belki de oyunun hikayesi çok farklı olabilirdi

''Öne geçseydik belki de...''

Galatasaray'da doğum günü sürprizi

Galatasaray'da doğum günü sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.