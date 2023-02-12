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Gökhan Töre ve eşinden alkış alan hareket! Koruyucu aile olmak için başvuru yaptılar...

12.02.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olan depremlerin ardından spor camiasından kulüpler ve birçok futbolcu yardım için çeşitli çalışmalar başlatmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de depremzede çocuklardan birine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladılar.

Gökhan Töre ve eşinden alkış alan hareket! Koruyucu aile olmak için başvuru yaptılar...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremle yasa boğuldu. Yıkılan binalar sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor. Öte yandan birlik olan spor camiasında da gelişmeler devam ediyor.

TÖRE AİLESİ BAŞVURU YAPTI

töre

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre ile birlikte depremzede çocuklardan birine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merzekli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz... O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre, şu an kariyerini Adana Demirspor'da sürdürüyor.

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