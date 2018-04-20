Gökhan Türkmen: Çok da camianın adamı değilim

“Klibi sıvı yük gemisinde çektik” Son single çalışması 'Lafügüzaf' hakkında konuşan Gökhan Türkmen, "Şarkı aslında 1,5-2 senelik. Şarkının bestesi hazırdı. Sözlerini de Ozan Turgut yazdı. Bestenin üzerine yazılan bir söz. Bizim Ozan’la birlikte söz ve beste hazırladığımız gecelerimiz, günlerimiz oluyor. Bu şarkı da öyle bir anda ortaya çıktı. Bizi çok heyecanlandırdı. O yüzden de albümü bekleyemedik ve hemen çıkarmak istedik. Klibi bir sıvı yük gemisinde çektik. Farklı bir iş olsun istedik. Dört tane gemicinin hikayesini anlattığımız bir klip oldu" ifadelerini kullandı.

“Yaşım ilerledikçe öğrenmeye daha aç bir insan oluyorum” Yaşadığı dönemin çok keyifli bir dönem olduğunu belirten Gökhan Türkmen, çocuklarla ve müzikle dolu bir hayat geçirdiğini anlattı: Çocuklar büyüyor, biz büyüyoruz. Ben öğrenerek büyüyorum. Yaşım ilerledikçe öğrenmeye daha aç bir insan oluyorum. Dinlediğim müzikler, kurduğum iletişimler, tanıştığım insanlar benim müziğe bakış açımı, müziğimi, yaptığım şarkıları değiştirebiliyor.

“Nazan Öncel’in ‘Tribute’ albümünde yer alacağım”

Yeni projelerin hazırlığı içinde olduğunu dile getiren şarkıcı, 2-3 tane daha single çıkarmak istediğini açıkladı: Çok güzel şarkılar var. Aslında 2019 yılına kadar ‘Sessiz’ albümünde çekmek istediğim klipler de var. 2019’a kadar dolu dolu gidip albümü daha sonraya düşünüyorum. Acele etmek istemiyorum. Sürpriz projeler de olabilir. Mesele Nazan Öncel’in bir proje albümü var, o albümde bir şarkı seslendireceğim.

“İki kız babası olmak çok büyük bir şans”

İki kız babası olan Gökhan Türkmen , u durumun kendisi için çok büyük şans olduğu söyledi. Kendisini çok mutlu ve şanslı hissettiğini belirten şarkıcı, “Rona doğduğunda o şansı zaten hissediyorduk. Leyla da gelince duygular ikiye katlandı. Onlarla uyanmak, onları yatırmak, onlara masal okumak, şarkı söylemek beni çok mutlu ediyor. İki kızımın da bana yaşatacağı ve öğreteceği çok şey olacak. Bunun için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

“Kendimi bu camianın içinde çok fazla konumlandırmıyorum”

Gökhan Türkmen, “Aslında kendimi bu camianın içinde çok fazla konumlandıran bir adam değilim. Arkadaşlarımla, dostlarımla, çok iyi anlaştığım insanlarla olmak bana daha keyifli geliyor. Tabii ki bu piyasada samimi, işini hakkaniyetle yapan, benim gibi düşünenler var. Ama ben çok da camianın adamı değilim. Normalde de karşıdan çok güven alabilen biri değilim. Bu konuda kontrollüyümdür. O yüzden hep temkinli davranırım. Bu piyasadan görüştüğüm, sevdiğim dinlediğim insanlar da var” dedi.

Gökhan Türkmen’in konuk olduğu program 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Kral Pop TV'de yayınlanacak.