Gökkuşağı eş anlamlısı nedir? Gökkuşağı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gökkuşağı birleşik bir isimdir. Gök ve kuşak kelimelerinin birleşiminden oluşan meteoroloji terimidir. Gök ve kuşak kelimeleri de Türkçe kökenli kelimelerdir bu nedenle gökkuşağı kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre gükkuşağı kelimesi, yağmur taneciklerinin güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli kemer biçimindeki görüntüdür.
Hem yazılış hem de okunuş bakımından birbirinden farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler anlam olarak aynı anlama geldiği için anlamdaş olarak da adlandırılırlar. Türkçede birçok kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır. Gökkuşağının eş anlamlı kelimeleri de aynı anlamda farklı cümleler içinde kullanılabilir. Gökkuşağı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:
Gökkuşağının eş anlamlıları ile örnek cümleler;