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Gökkuşağı eş anlamlısı nedir? Gökkuşağı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okunuş ve yazım açısından birbirinden farklı ama anlam olarak aynı anlama gelen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine gelebilir. Genel olarak eş anlamlı kelimelerden bazıları yabancı kökenlidir. Türkçede birden fazla eş anlamlı kelime bulunur. Gökkuşağı eş anlamı bulunan kelimeler arasında yer alır. Peki, gökkuşağı kelimesinin eş anlamı nedir?

Gökkuşağı eş anlamlısı nedir? Gökkuşağı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gökkuşağı birleşik bir isimdir. Gök ve kuşak kelimelerinin birleşiminden oluşan meteoroloji terimidir. Gök ve kuşak kelimeleri de Türkçe kökenli kelimelerdir bu nedenle gökkuşağı kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre gükkuşağı kelimesi, yağmur taneciklerinin güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli kemer biçimindeki görüntüdür.

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Gökkuşağı kelimesinin eş anlamı

Hem yazılış hem de okunuş bakımından birbirinden farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler anlam olarak aynı anlama geldiği için anlamdaş olarak da adlandırılırlar. Türkçede birçok kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır. Gökkuşağının eş anlamlı kelimeleri de aynı anlamda farklı cümleler içinde kullanılabilir. Gökkuşağı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Alaimisema
  • Meryemanakuşağı
  • Ebemkuşağı
  • Ebekuşağı
  • Alkım
  • Eleğimsağma
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Gökkuşağının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gökkuşağının eş anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Yağmur sonrası toprak kokusu ve alaimisema görüntüsü muhteşem bir ikili.
  • Gökyüzüne yansıyan ebemkuşağı insanın için açıyor.
  • İçimdeki kıpırtı âdeta meryemanakuşağı gibi rengarenk.
  • Parça parça açılan eleğimsağmalarda bütün renkler birleşiyordu.
  • Çağlayanlar üstünde alkımın görüntüsü yansımıştı, ne güzel bir manzara!
  • Gözlüklerine yansıyan ebemluşağı, gözlerinin mavisiyle birleşmişti.
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