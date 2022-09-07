İfade etmek eş anlamlısı nedir? İfade etme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İfade etmek sözcük öbeğinde bulunan “ifade” kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Faydalandırma, birine faydalı bir söz söyleme anlamına gelen "ifāda(t)" kelimesinden evrilmiştir. İfade kelimesine, yardımcı fiil olan "etmek" kelimesinin eklenmesiyle oluşmuştur.

İfade etmek ne demek?

İfade etmek bir birleşik fiildir. İfade etmek sözcük öbeğinin anlamı "anlatmak"tır. İfade etmek kelimesi ile örnek cümleler ise şöyledir:

Kokunun bana neler ifade ettiğini bilseydin şaşırırdın.

Bana ifade ettiklerinle yaptıkların tamamen ayrı şeyler.

Bu dersleri almak benim için hiçbir şey ifade etmiyor, derste hiçbir şey yapmıyoruz ki!

İfade etmek kelimesinin eş anlamı nedir?

İfade etmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Ancak bazı kelimeler benzer anlama geldiği için eş anlamlı olarak sayabiliriz. Bu kelimelerden birisi "anlatmak"tır. Fakat aynı zamanda "belirtmek, söylemek" sözcüklerini de kabul edebiliriz.

İfade etmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bana anlattıklarını bugün detaylı olarak düşüneceğim.

Bu kadar işinin arasında önceliklerini belirtmen planlama yapmana katkı sağlar.

Ne söylediğinin hiçbir önemi yok, önemli olan sadece davranışlarındır.



