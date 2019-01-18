TREND

Gökova Körfezi'nde Akdeniz foku görüldü

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 18.01.2019 11:56 | Son Güncelleme

Son olarak Gökova Körfezi'ndeki balık avlayan vatandaşlar tarafından görüntülenen Akdeniz foku, Ege kıyılarında nadir olarak da olsa görülmeye başlandı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Akdeniz fokunun yaklaşık 2 metre boyunca olduğu görüldü.

Balıkçı ağlarına zarar verdikleri için öldürülen Akdeniz foku, son dönemlerde nesli devam etmesi için koruma altına alınan canlılar arasında yer alıyor. Yaşam alanları daralan Akdeniz fokları yalnızda 4 yerde yaşıyor.

Gökova Körfezi'nde Akdeniz foku görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku Ege kıyılarında nadir de olsa görülmeye başlandı. Son olarak Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar tarafından denizde kıyıya yakın avlanırken görüntülenen yaklaşık 2 metre boyundaki Akdeniz foku vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı.
Dünyada sadece Türkiye, Moritanya, Yunanistan ve Madeira Adaları‘nda yaşayan ve sayılarının da toplam 750 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun neslinin devamı için koruma altına alınan deniz canlılarından birisi. Son yıllarda balıkçı ağlarına zarar verme nedenleriyle bilerek veya bilmeyerek öldürülen Akdeniz foku, kıyılardaki yapılaşmadan kaynaklı yaşam alanlarının daraltılması sonucu yok olma tehdidi ile karşı karşıya.
Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar, “Denizde karaltı gördük. Önce yunus zannettik. Sonra kuyruk ve kafasından Akdeniz foku olduğunu görünce cep telefonu ile görüntüledik. Belki bizim oltalarımıza takılan balıkların peşindeydi. Ama kıyıdaki insanlara aldırış etmeden deniz yüzeyinde yüzerek kayboldu” dediler.
2006 yılında Didim açıklarında bir buçuk aylık bir Akdeniz foku Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunmuş ve Foça Fok Rehabilitasyon Merkezinde bakımı sonrası merhum iş adamı Mustafa Koç tarafından sahiplenilerek 2007 yılında Datça Yarımadası’na bırakılmıştı. ‘Badem’ ismi verilen sevimli Akdeniz foku Gökova Körfezi'nde uzun süre gündemi meşgul etmiş ve ardından kaybolmuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akdeniz foku fok Gökova Körfezi

En Çok Okunan Trend Haberler

Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

İmamoğlu'na yanıtı olay olmuştu! Erdoğan harekete geçti

İmamoğlu'na yanıtı olay olmuştu! Erdoğan harekete geçti

Korkunç rakamlar: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var

Korkunç rakamlar: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

Yılbaşına günler kala sosyal medyaya düştü... Olay çıkardı!

Yılbaşına günler kala sosyal medyaya düştü... Olay çıkardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de ikinci düden oluştu

Görmek için akın akın geliyorlar ama...

THY ekibine Güney Afrika'da silahlı soygun

THY ekibine silahlı soygun!

Samsun'da dedektif gibi komşu şüphelileri yakalattı

Dedektif gibi komşu! Filmleri aratmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say kararı! Konserine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say kararı! Konserine gidecek

İzinsiz cinsel ilişki eğitimi veren ünlü fenomene büyük şok!

İzinsiz cinsel ilişki eğitimi veren ünlü fenomene büyük şok!

Yaşlı kadından Ekrem İmamoğlu'na şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.