Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a biz de ceza vereceğiz!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezadan sonra açıklamalar yaptı. Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a kendilerinin de bir ceza vereceğini dile getirirken PFDK'nın verdiği karara itiraz edeceklerini dile getirdi.

Göksel Gümüşdağ, "Cezaların haberini biraz evvel aldım ve habere istinaden arkadaşlarım çalışıyor. Bilgi sahibi olduğum birkaç konu var. Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareket kabul edilebilir değil, başkan olarak doğru bulmuyorum. Ceza açıklandıktan sonra Arda'ya kulüp olarak bir ceza da ben keseceğim. Baktığınızda Arda Turan'a verilen cezayı değerlendirdiğimizde kurullardan farklı kişilere göre farklı kararlar çıktığını, kamuoyunda kurulların zor duruma düştüğünü görüyoruz. Bu kararın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini de ifade ediyorum. Tahkim Kurulu'na da başvuracağız ve acemice verilen bu cezaya itiraz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a yaptığı saldırı sonrası aldığı ceza ile Arda Turan'ın aldığı cezayı karşılaştıran Gümüşdağ, "Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8-9 maç ceza aldı. Mossoro 2 sarı karttan kırmızı görüyor, 1 maç ceza alması gerekirken, 5 maç ceza alıyor. Mossoro zaten Türkçe bilmiyor, küfür edemez" dedi.