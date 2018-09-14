Göksel Gümüşdağ'dan döviz açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden başkan Göksel Gümüşdağ'ın imzasıyla yapılan açıklamada, Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğinin açık ve net olduğu ifade edildi.
Turuncu lacivertli ekibin açıklaması şu şekilde: "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlanan "Dövizle yapılan sözleşmelerin otuz gün içerisinde TL'ye çevrilmesi" ile ilgili 85 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararına katılıyor ve futbol sektörünün çok ihtiyacı olduğu bu karar için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımızın ekonomik reform yolunda atmış olduğu bu adımın sonuna kadar arkasındayız. Türk milletinin kenetlendiği şu günlerde tüm kulüplerimizin ivedilikle bu kararı uygulayacağının ve Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğinin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net olduğunu belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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