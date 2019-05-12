Göksel Gümüşdağ: Rize'de olanlara diyecek kelime bulamıyorum

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Saha içinde hak eden kimse alıp bu şampiyonluk kupasını götürmelidir. Saha dışı etkenlere güvenemiyoruz. Hakemlerin bir kısmına güvenmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir evinde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ligin 32. haftasını bitirdiklerini ifade ederek, “32 hafta bu mücadeleyi götürmek, özellikle baktığınızda 100 yıllık camialar büyük çınarların içinde Başakşehir’in gerçekten son 5 yıldır ilk 5'ten çıkmaması, ve son 3 yıldır şampiyonluk kovalayan bir takım olması bizim hocamız ve oyuncular için ayrı bir mutluluk. Ben oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Takımlarda bazen düşüşler yaşanıyor futbolda bunlar var” dedi.

"TEK BİR 90 DAKİKAMIZ VAR"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Şampiyon belliyse çıkıp açıklasınlar" sözüne göndermede bulunan Gümüşdağ, “Artık tek bir 90 dakikamız var. Arena'ya finale gidiyoruz. Dolayısıyla takımımıza çok güveniyorum. Ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum. Son 2 hafta gerek hakem hataları gerek VAR'daki hatalar. Beşiktaş, Galatasaray ve Rize maçındaki olaylar gerçekten şaşkınlık verici bir durum. Kelime bulamıyorum kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başaksehir'le ilgili bin bir çirkin ifade kullanıp, bin bir tane söz söyleyip bunları da çıkarın ortaya cevapları verin dediğimizde cevap yok. Allah'ın izniyle bu takım saha içinde kalırsak sahadaki mücadeleyle o kupayı buraya getirir. Onun için buna bütün kalbimle inanıyorum. Buradan TFF’ye MHK’ya çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak ve bütün hepsinin bu maça odaklanması lazım. En iyi hakemi buraya vermesi lazım. En iyi yan hakemleri vermeleri lazım. VAR en iyi hakemleri koymaları lazım” diye belirtti.