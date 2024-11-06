Göksel ve kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi utandı! Gülme krizi

Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle gündeme geldi. Şarkıcı 2021 yılında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Çift, geçtiğimiz sene ilişkilerine nokta koymuş fakat arkadaşlıklarına devam etmişti.

Ancak sevgililer tekrar barışarak ilişkilerine tekrar başlamıştı.

Gazetecilerin '2.baharınız hayırlı olsun?' yorumuna Göksel utangaç tavırlarla tebessüm ederken "Hayatta öyle şeyler oluyor" diye cevap verirken Osman Şahin ise "Nasıl böyle bir çiçekle küs kalınabilir" dedi.

Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikili bir davette ortaya çıktı. Çift kameralar karşısında utandı. Muhabir Online'a görüntülenen ikili, kameraları görünce önce utandı ve ne diyeceğini bilemedi ardından ise gülme krizi girdi.



Göksel'in gülmekten konuşamadığı anlar sosyal medyada da gündeme geldi.