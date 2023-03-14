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Göksun'un Bahçeobası mezrasındaki yarıklar ve yer kayması dronla görüntülendi

14.03.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Bahçeobası mezrasındaki yarıklar ve yer kayması, depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal yerleşim birimlerinde can kayıpları ve hasara neden oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Karadut Mahallesi Bahçeobası mezrasında depremin etkisiyle yarıklar oluştu, bazı yerlerde toprak kayması olduğu görüldü.

Mezradaki yarıklar ve yer kayması, dronla görüntülendi.

"NORMALDE EVİM YUKARIDAYDI, AŞAĞI DOĞRU KAYMIŞ"

Depremde evi hasar gören Mehmet Gözdaş, AA muhabirine, deprem günü yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapandığını söyledi.

Deprem sırasında çok büyük gürültü duyulduğunu, gökyüzünde ışıklar çıktığını ve insanların bağrışma seslerinin olduğunu belirten Gözdaş, "Depremden sonra 4 komşumuzu yaralı çıkardık, 7 cenazemiz oldu." dedi.

Evinin yanında depremin etkisiyle oluşan yarığı karın araziden kalkmasıyla fark ettiğini dile getiren Gözdaş, "Bahçemdeki kiraz ağacı evimin camına bakıyordu, ev oradan tam 7 metre aşağı doğru kaymış. 7 metreye yakın da yarık vardı, karlar eridiğinde toprak yumuşayınca bir kısmı doldu. Böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Gözdaş, evinin arka kısmındaki tarlanın normalde yukarıdan aşağıya meyilli olduğunu, depremin ardından alt tarafın 7 metre yükseldiğini belirterek, "Depremin ardından evim 7 metre batıya doğru kaymış. Normalde evim yukarıdaydı aşağı doğru kaymış. Jeoloji mühendisleri geldi, ölçüm yaptı ve evimin 7 metre aşağıya doğru kaydığını söyledi." ifadelerini kullandı.

"ELMA AĞAÇLARI 6 METRE İLERİYE KAYMIŞ"

Karadut Dağobası İlkokulunda öğretmen olan ve aynı zamanda dağcılık faaliyetlerinde bulunan Halil İbrahim Algan ise zor bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, "O gün birçok kişiyi enkaz altından çıkardık." dedi.

Mezrada yarıklar oluştuğunu belirten Algan, alanların yer değiştirmesinin çok ilginç olduğunu ifade etti.

Mezrada bahçenin bir kısmının 6 metre yükseldiğini, diğer kısmın ise 6 metre alçaldığını anlatan Algan, "Aynı sıraya dikilen elma ağaçları 6 metre ileriye kaymış, ev de aynı şekilde. Normalde dağ ovaya doğru meyilli olur ama burada ova bir anda yükselmiş." diye konuştu.

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deprem Kahramanmaraş Göksun

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