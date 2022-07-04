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"Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gökyüzü meraklılarını Van'da buluşturdu

04.07.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gökyüzü meraklılarını Van'da buluşturdu

TÜBİTAK tarafından Van'da düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne Vanlıların yanı sıra yurdun dört bir yanından vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı'nda gerçekleştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün açılışını yaptığı etkinliğe her yaştan vatandaş katılım sağlıyor.

Vanlıların yanı sıra birçok ilden gelen gökyüzü meraklıları, etkinliğin yapıldığı parkın içine kurulan stantları geziyor, çocuklar da deneyap atölyelerinde becerilerini sergiliyor.

Etkinlik için Diyarbakır'dan gelen Handan Akıncı, AA muhabirine, Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen gözlem etkinliğine de katıldığını söyledi.

Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği sayesinde Van'ı da görme imkanı bulduklarını belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşların etkinliğe katılmasını tavsiye ediyorum. Bilgi sahibi oluyoruz. Etkinliğin farklı şehirlerde düzenleniyor olması çok güzel. Ülkenin dört bir yanından katılım sağlanabiliyor. Van'dan sonra Erzurum ve Antalya'da da yapılacak. İlgi duyanlar takip edebilir."

İki çocuk annesi Aynur Atış ise Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Altı yaşındaki oğlunun gökyüzüne merakının olduğunu anlatan Atış, "Çocuklarımı buraya getirdim. Meraklarını gideriyorlar. Teleskopla Güneş'e baktık. Farkındalık oluşturmak adına güzel ve anlamlı bir etkinlik olmuş." dedi.

Çocuklardan Sarenur Umman da gökyüzünü çok merak ettiğini dile getirerek, "Annemle buraya geldim. Çok beğendim. Bu tür etkinlikler sıklıkla yapılsın. Güneşi merak ediyordum. Teleskopla Güneş'e baktım." ifadesini kullandı.

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