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Gökyüzünü kaplamıştı! Gizemli ışığın sırrı çözüldü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

ABD'nin en büyük kenti New York'ta akşam saatlerinde ortaya çıkan mavi ışık görenleri endişelendirdi. Neden olduğu anlaşılamayan ışık gökyüzünü maviyle kaplayınca kent sakinlerinin paniğe kapılmasına sebep oldu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken aynı sürede elektrik kesintisi de yaşandı.

Yaşanan endişeli bekleyiş New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklama ile son buldu. Güvenlik güçleri eektrik dağıtıcısı Con Edison'un Queens'deki tesisinde bulunan trafoda patlama olduğunu bildirdi. Kesintinin ve mavi ışığın ardında yatan nedenin ortaya çıkmasıyla New Yorklu'lar rahat bir nefes aldı. İşte detaylar...

Nedeni ortaya çıktı

New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.
Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.
Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.
New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.
Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
New York abd trafo

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