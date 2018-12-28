Gökyüzünü kaplamıştı! Gizemli ışığın sırrı çözüldü!

Yaşanan endişeli bekleyiş New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklama ile son buldu. Güvenlik güçleri eektrik dağıtıcısı Con Edison'un Queens'deki tesisinde bulunan trafoda patlama olduğunu bildirdi. Kesintinin ve mavi ışığın ardında yatan nedenin ortaya çıkmasıyla New Yorklu'lar rahat bir nefes aldı. İşte detaylar...