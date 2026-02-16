SPOR

Gökyüzünün hakimi! Muriqi Betis’e de attı, Avrupa’da 1 numara oldu

İspanya LaLiga’nın 24. haftasında İspanya futbolunun dikkat çeken isimlerinden iki golcü, farklı takımlarda karşı karşıya geldi. Vedat Muriqi’nin formasını giydiği RCD Mallorca ile Cédric Bakambu’nun yer aldığı Real Betis deplasmanda kozlarını paylaştı. Mallorca Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Betis 2-1 kazanmayı başardı. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Vedat Muriqi'nin tek golü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Burak Kavuncu

RCD Mallorca, LaLiga’nın 24. haftasında sahasında Real Betis’e 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda yediği gollerle geriye düşen ada ekibi, Vedat Muriqi’nin sayısıyla umutlansa da puan çıkaramadı ve haftayı 24 puanda tamamladı.

BETİS HIZLI BAŞLADI MAÇA!

Karşılaşmada skoru açan taraf 18. dakikada Abdessamad Ezzalzouli oldu ve konuk ekip 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Bakambu, farkı ikiye çıkararak soyunma odasına avantajlı bir skorla gidilmesini sağladı.

MURIQI BİR UMUT OLSA DA...

Ev sahibi taraf ise 66. dakikada eski Fenerbahçe golcüsü Muriqi ile farkı bire indirdi fakat skoru eşitlemeye yeterli olamadı.

AVRUPA'YI KASIP KAVURUYOR!

Opta verilerine göre Vedat Muriqi, bu sezon Avrupa'nın en iyi beş liginde kafa vuruşuyla en çok gol atan oyuncu oldu ve 2010/11 sezonunda Pierre Webó'dan (altı) bu yana tek bir sezonda altı kafa golü atan ilk Mallorca oyuncusu oldu.

VEDAT MURIQI YARIŞI BIRAKMIYOR!

Gol krallığında son durum:
23 - Mbappe
16 - Vedat Muriqi

La Liga’da gol krallığı mücadelesini sürdüren Vedat Muriqi, 16 gole ulaşarak Kylian Mbappé’nin ardından zirve takibini devam ettiriyor.

Bu sonuçla Real Betis puanını 41’e çıkardı ve üst sıralarla bağını güçlendirdi. Mallorca ise 24 puanla haftayı kapattı ve ligde kritik haftalar öncesi puan kaybı yaşadı. Önümüzdeki hafta Mallorca zor bir deplasmana çıkarak RC Celta de Vigo’ya konuk olacak. Real Betis ise iç sahada Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak. Avrupa basınında da iki golcünün performansı, özellikle Bakambu’nun skora direkt katkısı ve Muriqi’nin golü geniş yer buldu.

