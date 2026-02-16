SPOR

Nihat Kahveci galibiyete rağmen iki isme yolu gösterdi! "İkisi de gitsin bana göre"

Trendyol Süper Lig'in 22.haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 ile geçerken, maçın ardından yorumlarda bulunan Nihat Kahveci'nin "2 tane ıslıklanan, bu takımda olmaz denilen oyuncu Beşiktaş'ı kurtardı. Ersin ve Mustafa... İkisi de gitsin bana göre" sözleri gündeme oturdu.

Burak Kavuncu

Beşiktaş Süper Lig'in 22.haftasında Başakşehir'i Mustafa Hekimoğlu'nun son dakika golüyle yenerken, son dönemde yenilmeme serisini de devam ettirdi.

"İLK DEFA İZLEDİK!"

Nihat Kahveci, “Beşiktaş'ın maçları her zaman zevkli oluyor, bol gollü oluyor, direklerden dönen toplar oluyor, Beşiktaş'ın son dakikalarda yediği ve attığı goller oluyor, derbiler de bir o kadar güzel oluyor. Bugün Beşiktaşlı taraftarların keyif aldığı bir maç sonu oldu. İlk defa 5 yeni transferle beraber bir Beşiktaş performansı izledik.

"İKİSİ DE GİTSİN BANA GÖRE!"

"Beşiktaş bugün aslında 6 yeni transferle birlikte oynadı. Ersin'i de katıyorum ben bugünkü kurtarışlarıyla... Beşiktaş 3 puandan fazlasını aldı.

Beşiktaş ligde beşinci, sebebi Ersin" gibi bir algı yaratıldı. O kadar değil. Ersin kötü oyunuyor ama başkaları da hata yapıyor ki toplar kalenin önüne geldi. Bugünkü performansıyla Djalo'yu ıslıklar mısınız? Bugün Djalo, Djalo..."

2 tane ıslıklanan, bu takımda olmaz denilen oyuncu Beşiktaş'ı kurtardı. Ersin ve Mustafa... İkisi de gitsin bana göre. Mustafa gitmeli bence. Çünkü başkanın tanıtımını yaptığında 'Oh' dedi ya, gerçekten Oh gibi bir oyuncu var. Oh masaya oturuyor, ekmek yok, salata yok, et yok, karides yok, ıstakoz yok, tek başına kayadan dağdan ekmeğini çıkarıyor.”

"ORKUN BİR AÇILDI, PİR AÇILDI..."

“Orkun bir açıldı, pir açıldı. Her maç dümende. Fırtınalı hava, lodoslu hava, karlı hava, şimşekli hava, dolu yağan hava... Dümende dümeni bırakmıyor. Alanyaspor maçında 2-0'ın ardından yırtındı her yeriyle... Bugün de aynı. Oyundan çıkıyor, yanındaki oyuncuya kaptanlık pazubandını verebilir. Koşa koşa Ersin'e veriyor. Helal olsun sana. Bence bu lige fazlasın kalite olarak. Kaç maçtır takımı taşıyor.”

CERNY'E ELEŞTİRİ GELDİ...

“Cerny bugün oynadı mı Beşiktaş'ta! Cerny bugün çok kötüydü. Enteresan. Ortaları kötüydü, toplar kaybetti, 1-2 iyi kontrol yaptı çizgide ama onu da yap bir zahmet. Ama beklenenin altında kaldı. İyi ve ya kötü oynarken 60. dakikada çıkmalar etkiledi mi bilmiyorum. Mesela bugün de geç çıktı.”

