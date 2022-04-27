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Gol canavarı Muleka'nın menajerinden açıklama geldi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

27.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transferde kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Jackson Muleka'nın temsilcisi Jean-Willy Ngoma, dört büyüklerin Muleka transferiyle ilgilendiklerini açıkladı.

Gol canavarı Muleka'nın menajerinden açıklama geldi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Kasımpaşa'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, kısa sürede gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurmayı başardı. Muleka'nın kiralık olarak geldiği Kasımpaşa'da sergilediği performans, Süper Lig'in devlerini de harekete geçirmiş durumda.

Muleka'nın temsilcisi Jean-Willy Ngoma, oyuncusunun geleceğine ilişkin La Dernière Heure'e açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'ya kiralanmanın oyuncusunda yarattığı olumlu gelişmelere değinen Ngoma, "Şu anda Jackson, çok mutlu ve bunu gösteriyor. Bu sezon zor birkaç ay geçirdi ve onu tekrardan mutlu görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜKLER PEŞİNDE!

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Türkiye'de oyuncusuna yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirten Ngoma, "Büyük Türk takımları onu çok yakından takip ediyorlar. Burada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ortadoğu'dan da ilgi var ama şu an için Jackson'ın keyif almaya devam etmesi önemli" dedi.

GELECEĞİ HENÜZ NETLEŞMİŞ DEĞİL

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Kasımpaşa forması altında Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergileyen Kongolu golcü de geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken Standard Liege'deki değişim nedeniyle durumun belirsiz olduğunu aktardı. Ne olacağını görmek adına beklemede olduklarını belirten Muleka, "Standard'da yeni sahiplerle birlikte birçok şey değişecek ama henüz yönetimden kimseyle görüşmedim. Aynı şey halen iletişim halinde olduğum takım arkadaşlarım için de geçerli. Hepimiz ne olacağını görmek adına bekliyoruz. Standard ile hala bir sözleşmem var. Yakın gelecekte neye karar verileceğini göreceğiz" dedi.


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