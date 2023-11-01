Gol iptal edilince kenara talimat verdi! Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo'dan 'hakemi değiştirin' uyarısı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da futbol hayatını sürdüren süper yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası son 16 turu maçında Al Ettifaq'a karşı oynanan mücadelede yaptığı hareketle gündem oldu.

"HAKEMİ DEĞİŞTİRİN"

Karşılaşmada dakikalar 45'i gösterirken Al Nassr'ın Anderson Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi sonrası sinirlenen Portekizli, kenara dönerek hakemi gösterip "değişiklik" işareti yaptı. Kameralara yansıyan bu görüntü, büyük yankı uyandırdı.

İŞTE O ANLAR...

➡️Al Nassr - Al Ettifaq maçında attığı gol iptal edilince Ronaldo: “Hakemi değiştirin!” pic.twitter.com/4aBt0tQzUX — Mynet Spor (@mynetspor) November 1, 2023







