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Gol krallığında onun adı yazıyor: Krzysztof Piatek!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.12.2024 22:10
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Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle birlikte bu sezon Süper Lig’de 12. golünü kaydetti. Öte yandan 1.83'lük golcü oyuncu, devre arasına girilirken Süper Lig'de gol krallığı zirvesine yerleşti. İşte detaylar...

Gol krallığında onun adı yazıyor: Krzysztof Piatek!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

3 PUANI PIATEK'İN GOLLERİ GETİRDİ

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Sahadan 2-1 üstün ayrılan Başakşehir'de golleri Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek’ten geldi. Mücadelenin 9. ve 42. dakikasında kazanılan penaltıları gole çeviren Piatek, ilk yarıda geriye düşen takımını öne geçirmeyi başardı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

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Süper Lig’de gol krallığı yarışında bu sezon 12. gol sevincini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, 10 golle Simon Banza, 9’ar golü bulunan Edin Dzeko, Ciro Immobile ve Victor Osimhen’in önünde ilk sırada bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir
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