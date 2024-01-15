Gol sevinci tepki çekmişti! Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Tel-Aviv'de kahraman gibi karşılandı

Yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

İsrail'e varan Jehezkel kendisini havaalanında bekleyen çok sayıda kişi tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı. İsrailler uçaktan inen Jehezkel'i omuzlarına da aldı. Ülke medyası da Jehezkel'in gelişini sıcak gelişme olarak aktardı.

SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST KALMIŞTI

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra skandal bir hareket yapmıştı. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti.

Sagiv Jehezkel hakkında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı.



28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.





