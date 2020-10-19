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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten telefon sürprizi

ANKARA HABERLERİ  | 19.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Vatandaşlar ile yüz yüze toplantılar düzenleyerek çözüm masası kuran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, pandemi nedeni ile ara verdiği görüşmelere telefondan devam ediyor.Gölbaşılıları arayarak istek ve şikayetlerini dinleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, telekonferans görüşmesi ile vatandaşların isteklerini müdürlere doğrudan iletti ve geri bildirimlerini istedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten telefon sürprizi

Vatandaşlar ile yüz yüze toplantılar düzenleyerek çözüm masası kuran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, pandemi nedeni ile ara verdiği görüşmelere telefondan devam ediyor.
Gölbaşılıları arayarak istek ve şikayetlerini dinleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, telekonferans görüşmesi ile vatandaşların isteklerini müdürlere doğrudan iletti ve geri bildirimlerini istedi. Başkan Şimşek’in bizzat araması sebebiyle duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, sıkıntılarının kısa sürede çözüme kavuşturulması sebebiyle teşekkürlerini iletti. Bu süreç biter bitmez yüz yüze görüşmelere devam edeceklerini de aktaran Şimşek, “Salgın sürecinden dolayı aramıza giren sosyal mesafe bir araya gelme sıklığımızı azaltsa da bu durum vatandaşlarımıza ulaşmamıza engel olmuyor, vatandaşlarımızı telefonla arayarak sorunlarına kulak vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısını dinlediğimiz, her türlü derdine ortak olduğumuz ve gerekli çözümler için doğrudan müdürlerimizle de telekonferans yoluyla bir araya getirdiğimiz güzel ve verimli bir gün oldu. Bugün de olduğu gibi, vatandaşlarımızın problemlerini çözme gayesi uğrunda çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürecek ve her bir vatandaşımıza tek tek çözüm sunacağız” dedi.
Bir vatandaşın İncek Loft sitesi karşısında atıklar sebebiyle yaşadığı sıkıntıyı anlatması üzerine Temizlik İşleri Müdürü ile irtibata geçiren Şimşek, Hacıhasan Mahallesi 1723. Sokak’ta yaşanan asfalt isteklerini dile getiren bir başka vatandaşı ise Fen İşleri Müdürü ile iletişime geçirdi. Başkan Şimşek’in aramasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar “İlk defa bir belediye başkanımız bizimle iletişime geçti çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten telefon sürprizi

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