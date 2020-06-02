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Gölbaşı Belediyesi Kıraathaneleri unutmadı

ANKARA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

1 Haziran normalleşme adımlarının atılması ile esnaflara olan desteklerini her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediyesi, faaliyete geçen kıraathaneleri unutmadı.Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan 54 kıraathaneyi ziyaret ederek; çay, şeker, karton bardak yardımında bulunan Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kıraathane sahiplerine maske ve dezenfektanda takdim etti.Esnafa destek amaçlı çam sakızı çoban armağanı hediyeler gönderdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Esnafımızın her zaman yanındayız.

Gölbaşı Belediyesi Kıraathaneleri unutmadı

1 Haziran normalleşme adımlarının atılması ile esnaflara olan desteklerini her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediyesi, faaliyete geçen kıraathaneleri unutmadı.
Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan 54 kıraathaneyi ziyaret ederek; çay, şeker, karton bardak yardımında bulunan Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kıraathane sahiplerine maske ve dezenfektanda takdim etti.
Esnafa destek amaçlı çam sakızı çoban armağanı hediyeler gönderdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Esnafımızın her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri geride bırakacağız. Normalleşmeye geçtiğimiz bu sürecin hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Sosyal mesafe kurallarına uymalı, bu dönemi bir rahatlama olarak görerek tedbiri elden bırakmamalıyız. Esnaflarımıza da büyük iş düşüyor. Sizler de lütfen hijyen kurallarına uyarak işletmelerinizin temizliğine özen gösterin" dedi.
Ramazan Şimşek esnafların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek için hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Gölbaşı Belediyesi Kıraathaneleri unutmadı

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